Общество

С ходом строительства ФОКОТа в Стругах Красных ознакомился Александр Котов

Новый подрядчик приступил к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в Стругах Красных. С ходом работ ознакомился во время поездки в округ спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, месте с ним на площадке будущего стадиона побывали глава района Александр Волков и его заместитель Ольга Васильева, руководитель ГП ПО «Управление капитального строительства» Илья Озолиньш и инженер строительного контроля УКС Иван Бурский.

Новая строительная организация вывезла с площадки лишний грунт и провела геодезические работы. «Теперь дело пойдет. По технике определяемся – отдельно будет работать на откосе, отдельно по отводной канаве. К погрузчику добавим грунтовой грейдер-каток. Дальше щебень, электрика», - рассказал представитель подрядчика.

В уточненном проекте стадиона предполагается замена старых бетонных опор освещения на современные мачты с проложенным в земле кабелем.

Александр Котов поинтересовался, необходима ли строителям помощь, а после отрицательного ответа напомнил, как четыре месяца назад общался с прежним подрядчиком, покинувшим объект спустя неделю: «Точно так же работал трактор, всё было в порядке, сроки всех устраивали и даже субподрядчик был тот же. Но стадиона так до сих пор и нет. Объект хороший, хотелось бы всё-таки его довести до конца».

«Ситуация повториться не должна», - заверил Александра Котова представитель московской организации. Строитель сообщил, что команда подрядчика уже построила несколько спортивных сооружений и владеет всеми необходимыми технологиями, в том числе укладки резинового покрытия в условиях низких температур – в этом случае используются армейские палатки и тепловые пушки.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в Стругах Красных должен был появиться еще к концу лета, но подрядчик бросил объект, едва взявшись за дело. По проекту на пришкольной территории должен появиться полноценный стадион с большим футбольным полем, беговой дорожкой, вместительной трибуной и универсальной волейбольно-баскетбольной площадкой. Частью спортивного сооружения станет комплекс для сдачи норм ГТО, установленный в 2019 году. ФОКОТ строится за счёт средств национального проекта «Спорт – норма жизни».