Общество

Читальный зал госархива на улице Петрова в Пскове возобновит работу с 25 октября

Читальный зал Государственного архива Псковской области на улице Петрова в Пскове возобновит работу с 25 октября.

«Информируем исследователей архивных документов Государственного архива Псковской области о том, что с 25 октября возобновляет работу читальный зал по адресу: Псков, улица Петрова, дом №1», - сообщается в Instagram-аккаунте областного госархива.

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Напомним, в Пскове функционирует еще один читальный зал госархива по адресу: улица Госпитальная, дом №3. Подробнее о режиме работы читальных залов можно узнать здесь.