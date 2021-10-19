Заболеваемость коронавирусом возросла среди медиков в Пскове. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение псковича, опубликованное на сайте губернатора.
Мужчина рассказал, что 1 октября ему пришло смс-сообщение о положительном тесте на COVID-19, а 3 октября позвонили из Роспотребнадзора и сказали ожидать на следующий день визит ковид-бригады. «Ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го, ни 7-го никто не приехал. Повторный звонок в Роспотребнадзор результатов не дал; дали номер поликлиники, по которому не дозвониться», - поделился он.
Председатель областного комитета по здравоохранению добавила, что мужчина находится под наблюдением ковид-бригады и на 20 октября ему назначен контрольный мазок на коронавирусную инфекцию.