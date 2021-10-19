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Общество

Заболеваемость коронавирусом возросла среди медиков в Пскове

20.10.2021 08:15|ПсковКомментариев: 8

Заболеваемость коронавирусом возросла среди медиков в Пскове. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение псковича, опубликованное на сайте губернатора.

Мужчина рассказал, что 1 октября ему пришло смс-сообщение о положительном тесте на COVID-19, а 3 октября позвонили из Роспотребнадзора и сказали ожидать на следующий день визит ковид-бригады. «Ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го, ни 7-го никто не приехал. Повторный звонок в Роспотребнадзор результатов не дал; дали номер поликлиники, по которому не дозвониться», - поделился он.

«В связи с выраженным кадровым дефицитом (увеличилась заболеваемость среди медицинских работников новой коронавирусной инфекцией), сложной эпидемиологической обстановкой, резким увеличением обращений за медицинской помощью увеличилось время обслуживания вызовов», - ответила Марина Гаращенко.

Председатель областного комитета по здравоохранению добавила, что мужчина находится под наблюдением ковид-бригады и на 20 октября ему назначен контрольный мазок на коронавирусную инфекцию.

Теги: #псков #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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