Общество

Россиянам объяснили, почему опасно отправлять скриншоты

Персональные данные иной раз попадают к злоумышленникам в результате наших собственных неосторожных действий, заявил президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

Везде, где это возможно, лучше обойтись без пересылки скриншотов и фотографий личных документов, подчеркнул эксперт.

«Это лишний канал утечек, который упрощает задачу для мошенников. Если просят какие-то данные, лучше послать их в виде набора цифр, например, серию и номер паспорта, но не фотографию документа. Любой скриншот, любые данные ваших документов, которые вы отправили или отдали, утекают безвозвратно и могут быть использованы во вред», – предупредил Андрей Масалович, передает радио Sputnik.

Также он привел пример возможного использования фотографии документа в недобросовестных целях. «Самое простое – с фотографией вашего паспорта появятся в салоне связи, скажут, что вы их родственник и вам хотят сделать подарок. На ваше имя заведут симку, купят смартфон и дальше начнут "свинячить" уже от вашего имени», – рассказал Андрей Масалович.

При этом, можно хранить скриншоты на телефоне и показывать их в случае необходимости. «В нужный момент лучше показывать скриншоты с экрана смартфона, это гораздо безопаснее, чем отправлять их», – добавил он.

Чтобы уменьшить риски, важно соблюдать правила цифровой гигиены: как минимум не оставлять данные на подозрительных сайтах и не отправлять документы незнакомым людям, заключил эксперт по информационной безопасности.