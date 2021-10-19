Общество

Спрос на участковых терапевтов вырос почти в 3 раза за последние два года

Спрос на участковых терапевтов вырос почти в 3 раза за последние 2 года, а работодатели готовы платить им до 300 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на участковых терапевтов в целом по стране начиная с 2019 года увеличился на 172% или в 2,8 раза. При этом медицинская сфера испытывает серьезный кадровый голод – уровень конкуренции среди участковых терапевтов достаточно низкий – около 1 резюме на вакансию, при норме в 5-6, рассказали в пресс-службе.

В целом, на регионы СЗФО приходится 8% вакансий терапевтов от общего объема по стране. Больше всего, кроме работодателей Петербурга и Ленобласти, заинтересованы в терапевтах компании из Архангельской, Новгородской и Псковской областей. Около 4% вакансий на Северо-Западе можно найти в Калининградской и Мурманской областях, еще 3% в Карелии.

«Работодатели предлагают достаточно плотный рабочий график: на весь день и полную занятость. При этом в 15% предложений о работе для терапевтов есть возможность работать сменно. Также компании предъявляют невысокие требования к стажу работы будущих терапевтов: лишь в 2% вакансий кандидаты обязаны иметь опыт работы по профессии от 3 до 6 лет и более, в 89% работодатели готовы рассматривать студентов медицинских вузов, недавно получивших образование. Вероятно, готовность принимать на работу начинающих специалистов и недавних выпускников связана в том числе с тем, что работодатели испытывают серьезный спрос на медицинских работников, а активность соискателей остается достаточно низкой: за последнее время на одну вакансию терапевта в среднем приходится 1 резюме», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

В среднем участковым терапевтам предлагают зарплату около 50 000 рублей, что на 1 000 больше, чем годом ранее в это же время. На Северо-Западе страны терапевты могут заработать больше: 65 000 рублей, что на 63% больше, чем годом ранее. Сами соискатели-терапевты в среднем запрашивают зарплату от 60 000 до 70 000. При этом на данный момент кандидаты могут найти вакансии с зарплатой от 130 000 рублей в Москве, Уфе и Якутии.