Единую дату выплаты пособий по уходу за ребенком установили в Псковской области

Единую дату выплаты по уходу за ребенком до полутора лет установили в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования, теперь выплаты будут производиться каждое 9 число месяца.
В пресс-службе отметили, что в Псковской области дата выплаты может отличаться в том случае, если работодатель зарегистрирован на территории другого региона.
Получать пособие 9 числа (в день его перечисления в банк отделением ФСС) будут те граждане, которые указали в реквизитах номер карты МИР. Если выплата пособия производится по номеру расчетного счета, к которому привязана карта МИР, то средства будут зачисляться банком в течение следующего рабочего дня.
Тем, кто хочет изменить способ получения пособия, нужно сообщить об этом работодателю или направить электронное обращение через личный кабинет получателя услуг ФСС РФ, в региональное отделение Фонда того региона, в котором зарегистрирован работодатель.