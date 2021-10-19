Общество

Единую дату выплаты пособий по уходу за ребенком установили в Псковской области

Единую дату выплаты по уходу за ребенком до полутора лет установили в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования, теперь выплаты будут производиться каждое 9 число месяца.

«Что касается выплаты, назначенной впервые, то денежное пособие будет перечислено в течение 10 дней с даты получения фондом сведений от работодателя, а все последующие – 9 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Например, пособие за октябрь будет выплачено 9 ноября, пособие за ноябрь – 9 декабря. В случае, если эта дата приходится на выходной или праздничный нерабочий день, то средства будут перечислены в предшествующий рабочий день», - рассказывает заместитель управляющего регионального отделения ФСС Светлана Борщ

В пресс-службе отметили, что в Псковской области дата выплаты может отличаться в том случае, если работодатель зарегистрирован на территории другого региона.

Получать пособие 9 числа (в день его перечисления в банк отделением ФСС) будут те граждане, которые указали в реквизитах номер карты МИР. Если выплата пособия производится по номеру расчетного счета, к которому привязана карта МИР, то средства будут зачисляться банком в течение следующего рабочего дня.

Тем, кто хочет изменить способ получения пособия, нужно сообщить об этом работодателю или направить электронное обращение через личный кабинет получателя услуг ФСС РФ, в региональное отделение Фонда того региона, в котором зарегистрирован работодатель.