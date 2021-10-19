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Общество

Более 500 нарушителей масочного режима оштрафовали псковские суды за неделю

20.10.2021 10:59|ПсковКомментариев: 8

520 нарушителей масочного режима оштрафовали суды Псковской области с 11 по 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

За указанный период суды рассмотрели 605 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение "масочного" режима)).

«520 правонарушителям назначены штрафы от 1000 рублей, вынесены 85 предупреждений», - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Пскове и Великих Луках продолжаются проверки соблюдения масочного режима, в том числе в общественном транспорте.

Теги: #масочный режим
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
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