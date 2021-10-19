Общество

Показывать удостоверение псковичам просят частных охранников

По требованию гражданина или сотрудника правоохранительных органов частные охранники должны предъявлять удостоверение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«Частный охранник обязан руководствоваться требованиями закона и должностной инструкции, незамедлительно сообщать руководству и правоохранительным органам о выявленных угрозах безопасности, жизни и здоровью людей на охраняемом объекте», - отметили в ведомстве.

В управлении напомнили, что за совершение в течение одного года двух административных правонарушений, которые могут повлиять на общественный порядок и безопасность, охранника лишают удостоверения и права на осуществление частной деятельности. Кроме того, частный охранник не имеет права заступать на дежурство без удостоверения и личной карточки.

Также за оказание частных услуг, которые не предусмотрены законом, может грозить административная и уголовная ответственность. В зависимости от тяжести нарушения могут оштрафовать или лишить свободы.

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере частной охранной деятельности ведет центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.