Общество

Скончался «советский Мориарти» Виктор Евграфов

Известный советский и российский актер, заслуженный артист России Виктор Евграфов скончался в Самаре в среду, 20 октября. Ему было 73 года. Об этом сообщается на портале tvsamara.ru со ссылкой на Союз кинематографистов.

Фото: kino-teatr.ru

Звезды советского кино, артиста родом из Куйбышева не стало из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Дата и место прощания с актером станут известны позже.

Виктора Евграфова называли «советским Мориарти», он сыграл одну из главных ролей в знаменитой кинокартине «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Изначально его пригласили в ленту в качестве каскадера, но внутреннее состояние и образ, созданный гримером, убедили режиссера Игоря Масленникова.

Всего в кинокарьере Виктора Евграфова более 30 ролей в качестве не только актера, но и каскадера.