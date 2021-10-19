Общество

Синоптики предупредили псковичей о сильном ветре

Усиление южного и юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду прогнозируется в Псковской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Неблагоприятное погодное явление ожидается вечером, с 16.00-19.00, и сохранится 21 и 22 октября.