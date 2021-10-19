Общество

Сергей Логачев будет исполнять обязанности председателя областного комитета по труду

Обязанности начальника комитета по труду и занятости Псковской области будет исполнять бывший зампредседателя комитета Сергей Логачев. В настоящее время ожидается соответствующее распоряжение, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в комитете.

«Сергей Михайлович Логачев будет назначен исполняющим обязанности председателя комитета, сейчас мы ждем соответствующего распоряжения. Ждали и вчера, и сегодня, когда оно поступит, пока неизвестно», - рассказали в комитете.

Ранее должность председателя занимал Сергей Аржаников. На посту главы регионального комитета по труду и занятости он был с июля 2009 года и покинул его в связи с уходом на пенсию.