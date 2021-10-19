Общество

Псковичам напомнили, где можно сделать прививку от COVID-19

В Пскове продолжается массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба городской администрации.

Псковичи могут вакцинироваться в прививочных кабинетах Псковской городской поликлиники по адресам: улица Кузнецкая, дом №19, улица Коммунальная, дом №23 и улица Индустриальная, дом №8. Вакцинация проводится по предварительной записи или в порядке очереди. Записаться можно по телефону: 299-028.



Также работают пять прививочных пунктов в торговых и спортивных центрах Пскова: в ТЦ «Акваполис» (с 10.00 до 15.00), в ТЦ «Фьорд Плаза» (с 10.00 до 20.00), в СК «Ледовый дворец» (с 8.00 до 18.00), в ТЦ «Империал» (понедельник — суббота с 10.00 до 20.00, в воскресенье - с 10.00 до 15.00). В СРЦ «Простория» сделать прививку можно с 8.00 до 16.00 в будние дни и с 9.00 до 16.00 в выходные. Вакцинация бесплатная и проводится в порядке живой очереди.



До 31 октября работает мобильный ФАП на улице Труда, дом №37а, на площадке магазина «Семейный магнит». Привиться можно в порядке живой очереди ежедневно с 9.00 до 14.00.



При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. «Важно соблюдать 30-дневный интервал между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и вакцинацией против гриппа», - отметили в сообщении.