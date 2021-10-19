Общество

Как распознать мошенника среди честных микрофинансовых организаций

Мошенники часто пытаются обмануть людей на деньги, маскируясь при этом под реальные организации. Они арендуют офисы, пускают людям пыль в глаза, обещая невероятно выгодные условия. однако из-за их обилия страдают честные микрофинансовые организации (МФО), которые делают свою работу хорошо, не пытаясь обмануть клиентов на деньги.

Они начисляют процент, делая сумму займа более чем в полтора раза

Взяв небольшую сумму, можно обнаружить, что на нее начислили космический процент. Честные МФО даже при невыплате долга не могут переступить этот порог. Долг рано или поздно достигнет своего предела и МФО придется перестать начислять пени и штрафы. Мошенников эти правила не беспокоят, они будут пытаться загнать вас в долговую яму, обещая выгодные займы онлайн на карту без отказа.

Мошенники привлекают нелегальных коллекторов

Если уж так сложилось, что человек не выплачивает долг, закон запрещает черным кредиторам требовать вернуть его. Угрозы, давление недопустимы в случае возникновения долгов. Обычно достаточно почитать отзывы, посмотрев их в интернете. Если есть такие упоминания, смело избегайте такие МФО.

Не состоят в госреестре

Официальная организация обычно промаркирована галочкой в поисковых системах. Поэтому обратитесь к поиску, чтобы найти официальный сайт в списке. Бывает, что они еще не успели получить маркировку, но зачастую отсутствие галочки – признак мошенника. После этого зайдите на сайт госреестра, чтобы найти официальную информацию. Кредит наличными может быть необходим срочно, но эти меры помогут избежать проблем.

Не состоят в саморегулируемой организации

Это не всегда признак мошенничества, ведь при переходе из одной такой организации в другую есть 90 дней. Однако лучше избегать таких МФО, ведь они обязаны состоять в СРО. Всего их три – Микрофинансовый альянс, МиР и Единство.

Неправильно составляют документы

Это касается реквизитов, условий. Так вы можете согласиться на продажу заложенного имущества, поэтому внимательно изучите документы. Сверьте реквизиты, ведь мошенники научились копировать сайты реальных МФО и выдавать себя за них.