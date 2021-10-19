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Общество

Направить в регионы лучших медиков для борьбы с COVID-19 поручил президент

20.10.2021 15:32|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин попросил Минздрав оказать кадровую поддержку регионам с непростой ситуацией по коронавирусу и направить туда лучших медиков.

«Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам надо получить больничный и остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас говорят. Тем не менее нужно это сделать. Этим вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе», - цитирует президента Telegram-канал кабмина.

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Кроме того, Путин призвал глав регионов активнее наращивать темпы вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости. По его, «странные» разговоры о прививочной кампании заводят даже его знакомые - они откладывают решение сделать прививку до того момента, пока на этот шаг не решится другой человек:

- Ты привился?
- А ты привился?
- Нет пока
- Я подожду, пока ты. 

«Странно. Ну вот просто я не понимаю», - прокомментировал такие беседы Путин и призвал вакцинироваться.

Напомним, в Псковской области 19 октября первым компонентом вакцины от коронавируса привились 829 человек (всего – 194 387), вторую прививку за сутки сделали 634 человека, всего в области полностью завершили вакцинацию 185 278 человек. 

Теги: #вакцинация #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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