Общество

Спрос на потребительские кредиты Сбера в Псковской области вырос с начала года на 30%

Более 46 тысяч потребительских кредитов выдало Псковское отделение Сбербанка за 9 месяцев 2021 года. Общий объем выданных кредитов - свыше 12 млрд рублей. Почти 70% клиентов Сбера открывают кредиты через цифровые каналы банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«С начала года количество оформленных потребительских кредитов в Псковской области показывает устойчивую положительную динамику спроса населения: так, с начала года количество оформленных кредитов выросло на 30%», - отметила управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

Минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения сейчас – 11,9% годовых. Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке.

Потребительский кредит в Сбербанке доступен на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно из дома в мобильном приложении или на сайте банка. Решение займет от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение нескольких минут.

Оформить и получить потребительский кредит можно также в офисах Сбербанка. Сотрудники банка ответят на все интересующие вопросы, помогут рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа. Подробные условия потребительского кредитования размещены на сайте банка.