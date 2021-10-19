Общество

На бренд матрасов с бесплатной доставкой предлагают обратить внимание псковичам

С сайтом интернет-магазина Matras.ru знакомы миллионы. И дело не только в запоминающемся доменном имени, но и объеме заказов, которые за время своей работы обработал и выполнил гипермаркет спальной продукции.

Согласно данным внутренней статистики, дилер всех крупных фабрик матрасов, подушек, мебели и аксессуаров для спальни уже выполнил и доставил по России более 1 000 000 заказов. Запуск собственного производства и вывод на рынок своего бренда в подобных условиях был только делом времени.

Не так давно руководство интернет-магазина объявило о старте продаж матрасов собственной марки «Ортомакс».

Любой матрас бренда, заказанный в фирменном интернет-магазине, будет доставляться в любую точку страны бесплатно. В компании уверены, что наряду с промо-акциями, условия доставки привлекут к бренду повышенное внимание покупателей. Вместе с конкурентными преимуществами матрасов это позволит бренду «Ортомакс», если не потеснить признанных лидеров рынка, то занять свою нишу в потребительском рейтинге.

Сейчас в модельный ряд бренда входят несколько коллекций матрасов, которые отличаются конструкцией и наполнением. Это рулонные матрасы, матрасы с натуральным латексом, матрасы с верхним слоем из материала с эффектом памяти, матрасы с пенами повышенной плотности и разной степени жесткости.

Отличительной чертой нового бренда являются повышенные эксплуатационные качества спальных изделий. Как было отмечено представителями отделами контроля качества, матрасы прошли комплексные проверки и тесты – их скручивали, прессовали, сжимали, подвергали воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги.

В итоге удалось создать изделия, которые не продавливаются, долго сохраняют форму, способны выдерживать большой вес, с прочными и не растягивающимися чехлами.

Одним из ключевых преимуществ нового бренда является и то, что его реализует непосредственно сам производитель, что априори отменяет любые наценки и сборы. Учитывая бесплатную доставку, покупка такого матраса может оказаться гораздо выгоднее покупки любого другого брендового изделия.

Справедливости ради стоит отметить, что матрасы «Ортомакс» - не единственные, которые магазин доставляет бесплатно. Матрасы и прочие спальные аксессуары некоторых других производителей тоже везутся конечным потребителям бесплатно и сразу с фабрик, минуя промежуточные склады. Однако карта бесплатной доставки в их случае бывает ограничена определенными регионами.

Источник: интернет-магазин Matras.ru