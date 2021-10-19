Общество

«Гладь» и «Чай» псковских осужденных выставили в здании Минюста

Всероссийская выставка картин сотрудников УИС и осужденных «Сохрани надежду» открылась в фойе здания Минюста РФ. Псковскую область представили творческие работы осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Прежде чем попасть на выставку, картины прошли отбор специалистами Центра общественных связей ФСИН России. В их числе были члены Союза художников из Москвы, с которым ведомство заключило соглашение о сотрудничестве.

Сюжеты картин разнообразны: в них нашли отражение и тюремная архитектура, и портреты, и быт колонии, и пейзажи.

Так, работа «Гладь» осужденного из колонии Себежского района выполнена в технике масляной живописи и представляет собой пейзаж. Картина другого осужденного, отбывающего наказание в Середке, под названием «Чай» - это портрет вымышленного персонажа. Она выполнена графитным карандашом.

«Для людей, находящихся в местах лишения свободы, рисование – это не просто способ творческого самовыражения, это еще и весомый вклад в процесс его исправления и дальнейшей успешной ресоциализации в обществе», - отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.