Качество мобильной связи в Псковской области обсудят депутаты в рамках парламентского часа

Качество мобильной связи на территории региона станет темой очередного парламентского часа на октябрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, такое решение 20 октября принял Совет Собрания.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Предлагая коллегам варианты тем, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил, что вопрос качества связи в небольших населенных пунктах еще в прошлом созыве поднял вице-спикер Виктор Остренко.
При этом спикер напомнил, что губернатор Михаил Ведерников предпринимает немалые усилия для установки дополнительных вышек в «мертвых зонах». «Покрытие при этом теоретически должно стать шире, но качество связи может оказаться по-прежнему неважным», - добавил председатель Собрания депутатов.
«Жителей сельских территорий очень интересует этот вопрос. Но абсолютно согласен с необходимостью расширения темы. Вопрос связан с медицинским обслуживанием, особенно в сегодняшней ситуации. От качества связи зачастую зависит жизнь людей и организация работы оперативных служб», - отметил Виктор Остренко и отдельно подчеркнул, что ситуацию необходимо рассматривать в связке с обеспечением территорий электроэнергией. В случае аварий на электрических сетях связь выключается через три часа, и жители отдалённых деревень остаются один на один со своими проблемами.
Вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков поинтересовался, кто выступит компетентным докладчиком по вопросу. «Администрация области не может диктовать условия коммерческим организациям в установке вышек», - обратил внимание председатель комитета по бюджету.
Результатом такого парламентского часа могут быть законодательные инициативы на уровне региона или даже государства с привлечением Парламентской Ассоциации Северо-Запада России или Совета законодателей, поскольку проблема в той или иной степени проявляется в разных регионах.
В качестве возможных тем для последующих парламентских часов депутаты определили вопросы организации медпомощи в период борьбы с коронавирусной инфекцией и в целом работу системы здравоохранения, перспективы деятельности «Почты России» на территории региона и модернизацию электрических сетей. Решение об актуальности той или иной темы для очередного заседания определит Совет Собрания.