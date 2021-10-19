Общество

Качество мобильной связи в Псковской области обсудят депутаты в рамках парламентского часа

Качество мобильной связи на территории региона станет темой очередного парламентского часа на октябрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, такое решение 20 октября принял Совет Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Предлагая коллегам варианты тем, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил, что вопрос качества связи в небольших населенных пунктах еще в прошлом созыве поднял вице-спикер Виктор Остренко.

«Но проблему можно рассмотреть шире. В период предвыборной кампании мы все получили множество вопросов, причем, не только в малых населенных пунктах. Отъезжаешь километр-два от вышки, и все заканчивается. Я даже не говорю про интернет – заканчивается связь сама по себе. Такая ситуация и по направлению к Санкт-Петербургу, и в сторону Невеля. Не знаю, с чем точно это связано – есть только определенные догадки о том, что наши уважаемые операторы сотовой связи уменьшают мощность передатчиков, тем самым получая экономию. А все в итоге страдают. И даже там, где когда-то был интернет, теперь невозможно позвонить по телефону. Вопрос очень актуальный», - отметил Александр Котов.

При этом спикер напомнил, что губернатор Михаил Ведерников предпринимает немалые усилия для установки дополнительных вышек в «мертвых зонах». «Покрытие при этом теоретически должно стать шире, но качество связи может оказаться по-прежнему неважным», - добавил председатель Собрания депутатов.

«Жителей сельских территорий очень интересует этот вопрос. Но абсолютно согласен с необходимостью расширения темы. Вопрос связан с медицинским обслуживанием, особенно в сегодняшней ситуации. От качества связи зачастую зависит жизнь людей и организация работы оперативных служб», - отметил Виктор Остренко и отдельно подчеркнул, что ситуацию необходимо рассматривать в связке с обеспечением территорий электроэнергией. В случае аварий на электрических сетях связь выключается через три часа, и жители отдалённых деревень остаются один на один со своими проблемами.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков поинтересовался, кто выступит компетентным докладчиком по вопросу. «Администрация области не может диктовать условия коммерческим организациям в установке вышек», - обратил внимание председатель комитета по бюджету.

«Не наша задача спрашивать с организаций, которые работают на коммерческих условиях в качестве подрядчиков, операторов услуг. Мы должны послушать профильный орган исполнительной власти, в данном случае это управление цифрового развития и связи администрации Псковской области, которое в настоящее время возглавляет Виталий Рахманов. А чтобы задать дополнительные вопросы, можем пригласить представителей сотовых операторов. Нам необходимо самим разобраться, что происходит, выявить факты и подумать о том, что можно предложить на законодательном уровне, чтобы ситуация изменилась. Просто так никто никакие дополнительные затраты на себя брать не будет, потому что задача любой коммерческой структуры – получить наибольшую прибыль при наименьших затратах», - объяснил выбор докладчика Александр Котов.

Результатом такого парламентского часа могут быть законодательные инициативы на уровне региона или даже государства с привлечением Парламентской Ассоциации Северо-Запада России или Совета законодателей, поскольку проблема в той или иной степени проявляется в разных регионах.

В качестве возможных тем для последующих парламентских часов депутаты определили вопросы организации медпомощи в период борьбы с коронавирусной инфекцией и в целом работу системы здравоохранения, перспективы деятельности «Почты России» на территории региона и модернизацию электрических сетей. Решение об актуальности той или иной темы для очередного заседания определит Совет Собрания.