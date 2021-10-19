Общество

Бумажные свидетельства ЗАГС планируют заменить на записи в реестре

ЗАГСы России могут перейти на реестровую модель с 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал правительства со ссылкой на министра юстиции Константин Чуйченко.

В настоящее время данные ЗАГСов с 1926 года оцифрованы и собраны в едином реестре. Кроме того, свидетельство о госрегистрации актов гражданского состояния сейчас не нужно предоставлять при получении государственных услуг. Также российские ЗАГСы работают по экстерриториальному принципу: можно обращаться в любой орган для получения любой услуги и справки.

Что планируется сделать: источником юридически значимых сведений о рождении, смерти, браке или разводе будет только запись в реестре. Оформлять бумажный документ будет необязательно, но в любой момент по желанию человека можно будет получить выписку из реестра. Сейчас такая схема работает при сделках с недвижимостью, права на которую удостоверяются выпиской из соответствующего реестра.

Министр юстиции подчеркнул, что внедрение реестровой модели сведет к минимуму бумажный документооборот.