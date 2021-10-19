«Почта России» проводит «Уроки письма» для псковских школьников

Сотрудники «Почты России» расскажут учащимся старших классов Пскова историю почтовой переписки, объяснят правила оформления почтовых отправлений. Также уроки письма пройдут на площадке почтовой экспозиции в Великих Луках, сообщили Псковской Лент Новостей в УФПС Псковской области.
«В октябре в честь Всемирного дня почты мы хотим рассказать школьникам не только об истории "Почты", но и о ее возможностях сегодня. Ведь мало кому из ребят известно, что среди почтовых профессий есть место для развития карьеры по таким направлениям как коммерция, финансы, логистика. Не говоря уже о возможностях почтовых профессий. И, конечно, мы с удовольствием проведем уроки письма и посвятим учащихся в особенности эпистолярного жанра», – рассказала директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.
Для учащихся пройдут мастер-классы по заполнению почтовых открыток, выпущенных «Почтой России» специально к Неделе письма. Старшеклассникам сотрудники «Почты России» расскажут о профессиях, о возможности трудоустройства и начала карьеры в большой компании, о прохождении практики в период обучения в вузах и альтернативной гражданской службе.
По итогам Международной недели письма «Почта России» бесплатно доставит более 400 почтовых открыток, подписанных псковскими школьниками в любые города России и мира.