Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
псков лучший кофе
детские прививки польза или риск?
Секреты уюта из XIX века
Концерт рок-группы «Ария»
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
зачем ванна в библиотеке
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Общество 19.10.2021 19:0022 Детские прививки: польза или риск? 21.10.2021 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.10.2021 12:340 Ученики псковских школ вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» 21.10.2021 12:080 Уголовное дело возбудили против алиментщицы из Себежа 21.10.2021 12:000 ПЛН приглашает читателей к участию в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2021» 21.10.2021 12:000 Псковичи смогут реализовать планы с кредитом от 4,65% годовых
 
 
 
Самое популярное 20.10.2021 16:1247 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:595 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 18.10.2021 10:556 Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева 18.10.2021 23:574 Прощай, Саша! 19.10.2021 11:126 Псков готовится встретить первый снег вслед за Петербургом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Кванториум» запускает образовательные курсы для взрослых

21.10.2021 11:39|ПсковКомментариев: 0

Когда в детский технопарк «Кванториум Псков» приходят взрослые, то, в первую очередь, от них можно услышать: «Круто! И почему в нашем детстве такого не было?». Кто бы отказался поуправлять квадрокоптером, сделать что-нибудь интересное из дерева с помощью современного оборудования или создать свой собственный чат-бот? Для взрослых, мечтающих сделать первые шаги в сторону новой профессии, которая сможет приносить основной или дополнительный доход, «Кванториум» запустил сразу три курса. О направлениях, стоимости, педагогах и подтверждающих корочках Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе технопарка.

 

Кружок для взрослых?

«Кванториум» планирует обучать базовым знаниям работы на станках с ЧПУ, основам программирования на Python, а также помочь  начинающим и будущим владельцам квадрокоптеров в пилотировании. 

«Каждое из этих направлений сегодня востребовано на рынке труда. Мы постарались вложить в программы весь наш опыт, самые яркие методические находки, на курсах не будет “воды”, только полезная, нужная и актуальная информация. Мы не набираем большие группы, чтобы у педагогов была возможность уделить внимание и дать обратную связь каждому ученику», - рассказала директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева. 

Обучение на всех курсах будет длиться полтора месяца. В «Кванториуме» отмечают, что этого времени хватит, чтобы освоить азы и определиться, в каком направлении двигаться дальше - прокачивать свои умения с помощью наставников «Кванториума» (в планах открыть курсы для следующего уровня), изучать глубже самостоятельно или выбрать другую сферу. После окончания курса и успешной аттестации будут выданы сертификаты, подтверждающие обучение. Для этого у «Кванториума» есть необходимая лицензия. 

«Мы, как никто другой, знаем, что практически все можно изучать дистанционно и сами успешно так работаем с отдаленными от Пскова образовательными учреждениями. Но смысл этих курсов как раз в очном формате, потому что это работа с оборудованием и общение с единомышленниками и педагогами», - отмечает Надежда Григорьева. 

А теперь расскажем подробнее о каждом направлении.

Основы программирования на Python

Ни для кого не секрет, что хорошие IT-специалисты сегодня на вес золота (и здесь речь не только о дефиците кадров). На курсе можно будет освоить азы программирования на одном из самых востребованных языков - Python. С помощью сертифицированного педагога программы Intel «Искусственный интеллект для каждого» Сергея Тращенкова обучающиеся познакомятся с синтаксисом языка, поработают со средами разработки, напишут свой первый код и создадут чат-бота для социальных сетей.

«Начало изучения языка Python - отличный старт. Ведь это прямая дорога в веб-разработку, машинное обучение, анализ больших данных - сферы с высокой оплатой труда и возможностями для творческого самовыражения», - рассказал Сергей. 

Время занятий: по понедельникам и четвергам с 19.00 до 20.30

Продолжительность: 1,5 месяца

Стоимость: 8 200 рублей

Базовый курс работы на фрезерных станках с ЧПУ

Станки с ЧПУ (числовое программное управление) используются в промышленности уже не первый десяток лет, но только сейчас стали доступны для малого и среднего бизнеса и даже для хобби. С помощью такого станка можно заниматься производством мебели, создавать сувенирную и рекламную продукцию, изготавливать элементы декора. 

«Считается, что станки с ЧПУ подвластны лишь узкому кругу специалистов. Наш курс создан, чтобы развеять этот миф и показать, что овладеть навыками оператора станка с ЧПУ может каждый», - рассказал педагог курса, мастер, инженер Вячеслав Гордин. 

Обучающиеся курса будут работать с необходимыми компьютерными программами, создадут 2D и 3D-модели деталей, пройдут весь цикл производства от идеи до готового изделия. Все необходимые расходники входят в стоимость курса.

Время занятий: по понедельникам с 18.00 до 20.30

Продолжительность: 1,5 месяца

Стоимость: 10 300 рублей

Основы управления квадрокоптерами DJI

Раньше беспилотниками пользовались только специализированные службы и редкие видеографы, сегодня купить квадрокоптер намного проще - остается только уложиться в бюджет и выбрать нужную модель. Курс «Кванториума» нацелен на тех, кто планирует купить или только приобрел коптер фирмы DJI. 

Опытный пилот и наставник направления, занимающегося сборкой, программированием и пилотированием квадрокоптеров, Игорь Смирнов поможет избежать типичных ошибок новичков. С курса вы выйдете пилотом, который знает, как управлять коптером в ручном и автономном полете, понимает, как обслуживать коптер до и после полета и разбирается в возможностях модификации беспилотника. Не будем также забывать о законах страны и полетах - об этом тоже будет речь на курсе.

«На занятиях мы будем очень много практиковаться - для этого в аудитории есть специальная зона для полетов, также пилотировать на улице», - рассказал педагог направления Игорь Смирнов. 

На занятия приносить собственный квадрокоптер не обязательно, в «Кванториуме» есть все необходимое оборудование для учебы. 

Время занятий: четверг с 19.00 до 20.30 и воскресенье с 11.00 до 12.30

Продолжительность: 1,5 месяца

Стоимость: 8 500 рублей

Занятия начнутся после набора групп, а пока можно оставить заявку здесь. Оплатить обучение нужно будет после подписания договора.

Контакты:

Детский технопарк «Кванториум Псков»
Иркутский переулок, 2, Псков

79-70-79 

ВКонтакте:  https://vk.com/kvantoriumpskov 

Теги: #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 828 человек
21.10.2021, 13:220 Блогер ПЛН занял первое место по итогам всероссийского литературного конкурса 21.10.2021, 13:120 ильный ветер 21.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.10.2021, 13:020 Коммунисты обсудили агитацию на выборах в Псковскую гордуму
21.10.2021, 12:440 QR-коды для заселения в отели введут в Калининграде 21.10.2021, 12:340 Ученики псковских школ вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена» 21.10.2021, 12:273 «Экопром» рассказал псковичам, куда утилизировать листву 21.10.2021, 12:080 Уголовное дело возбудили против алиментщицы из Себежа
21.10.2021, 12:000 ПЛН приглашает читателей к участию в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2021» 21.10.2021, 12:000 Псковичи смогут реализовать планы с кредитом от 4,65% годовых 21.10.2021, 11:580 «Сообразим на троих»: Помогут ли нерабочие дни в борьбе с COVID-19? 21.10.2021, 11:570 Еще семь человек в Псковской области умерли от коронавируса
21.10.2021, 11:552 Андрей Козлов: Для автовладельцев отмена техосмотра будет «бальзамом на душу» 21.10.2021, 11:521 Кандидат в депутаты областного Собрания попытался оспорить итоги выборов 21.10.2021, 11:483 В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября 21.10.2021, 11:450 Детское мультимедиа-шоу покажут на сцене псковской филармонии
21.10.2021, 11:390 «Кванториум» запускает образовательные курсы для взрослых 21.10.2021, 11:303 «Болевые точки» обсудил с директорами псковских школ Алексей Севастьянов 21.10.2021, 11:190 МегаФон запустил «Мобильный ID» в приложении популярного маркетплейса 21.10.2021, 11:090 Великолучанка заняла для мошенника более 300 тысяч рублей
21.10.2021, 10:510 Часть домов и соцучреждения в Стругах Красных остались без света из-за сильного ветра 21.10.2021, 10:430 Пьяный водитель врезался в автобус на Ленинградском шоссе в Пскове 21.10.2021, 10:395 Псковская область заняла 23 место в России по уровню страха перед коронавирусом 21.10.2021, 10:333 Росгвардейцы задержали псковича за кражу двух бутылок водки
21.10.2021, 10:230 Аварийный участок дороги отремонтировали в Порхове по требованию прокуратуры 21.10.2021, 10:160 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о знаковых событиях в жизни псковских профсоюзов 21.10.2021, 10:030 Пожар из-за детской шалости произошел на улице Чехова в Пскове 21.10.2021, 09:552 Врач рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19
21.10.2021, 09:471 Порядок получения вычета на покупку квартиры разъяснили налоговики псковскому пенсионеру 21.10.2021, 09:230 Оплатить задолженность за электроэнергию до 1 ноября рекомендует «Псковэнергосбыт» 21.10.2021, 09:150 Кабмин одобрил законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев 21.10.2021, 08:5910 Владельцы гостевого дома прокомментировали жалобы на захват муниципальной земли у реки Великой
21.10.2021, 08:450 Строителям СЗФО за год подняли предлагаемую зарплату на 10 000 рублей 21.10.2021, 08:302 В России выявили новую мутацию коронавируса 21.10.2021, 08:150 ФАС и Минсельхоз отчитаются за подорожание пшеницы 21.10.2021, 08:000 Более 1000 жителей Псковской области вакцинировались от COVID-19 за сутки
21.10.2021, 07:450 Потепление начинается на территории Европейской России 21.10.2021, 07:304 Владимир Путин планирует провести ежегодную большую пресс-конференцию 21.10.2021, 07:150 «Детская деревня-SOS Псков» стала получателем благотворительной почтовой подписки 21.10.2021, 07:002 В России могут ввести субсидии на установку солнечных батарей в домах
21.10.2021, 00:480 Около 200 единиц медтехники поступит в медицинские учреждения Псковской области 20.10.2021, 23:595 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 20.10.2021, 22:440 Художественная выставка «Черным по белому» открылась в Пскове 20.10.2021, 22:231 Немаркированные табачные изделия выявили в 63 псковских магазинах
20.10.2021, 22:030 Фестиваль «Мой Пушкин» выходит на международный уровень 20.10.2021, 21:451 Минобороны направит жидкий кислород медицинским учреждениям регионов 20.10.2021, 21:330 Задолженность по зарплате в Псковской области снизилась на 86% 20.10.2021, 21:130 Проекты в сфере спорта обсудили с псковскими НКО
20.10.2021, 20:4217 В Латвии ввели жесткий локдаун до 15 ноября 20.10.2021, 20:190 Площадки для сдачи нормативов ГТО построили в трех районах Псковской области 20.10.2021, 20:000 14 пешеходов погибли за девять месяцев на дорогах Псковской области 20.10.2021, 19:400 «Гладь» и «Чай» псковских осужденных выставили в здании Минюста
20.10.2021, 19:200 Пункт пропуска «Бурачки» реконструируют в Псковской области на границе с Латвией 20.10.2021, 19:000 «Дневной дозор»: Бедность и порок 20.10.2021, 19:000 «Почта России» проводит «Уроки письма» для псковских школьников 20.10.2021, 18:380 Строительство нового детского сада завершают в Пскове
20.10.2021, 18:200 Псковский художник-керамист примет участие во всероссийской выставке 20.10.2021, 18:0514 Необходимо оборудовать датчиками утечки газа все дома и квартиры — Олег Брячак 20.10.2021, 17:513 Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Тихоном 20.10.2021, 17:478 Путин подписал указ о нерабочих днях в России
20.10.2021, 17:401 Авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты из Пскова в Египет 20.10.2021, 17:187 Ольга Тимофеева рассказала о проблемах с проектировщиком реконструкции псковской «Таблетки» 20.10.2021, 17:090 Дожди прогнозируются в Псковской области в четверг 20.10.2021, 17:000 Бумажные свидетельства ЗАГС планируют заменить на записи в реестре
20.10.2021, 16:480 В Пскове возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка 20.10.2021, 16:414 Поствыборный пасьянс. Губернатор и его команда 20.10.2021, 16:281 Качество мобильной связи в Псковской области обсудят депутаты в рамках парламентского часа 20.10.2021, 16:271 Циклон «Игнац» накроет Псковскую область
20.10.2021, 16:180 Спрос на потребительские кредиты Сбера в Псковской области вырос с начала года на 30% 20.10.2021, 16:1247 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021, 16:080 Псковские полицейские задержали серийного мошенника в Новосибирске. ВИДЕО 20.10.2021, 16:050 Президент России разрешил регионам удлинять период нерабочих дней
20.10.2021, 16:010 Псковский гидрометцентр предупредил водителей о гололедице 20.10.2021, 15:550 Великолучанин застрелил соседа из охотничьего ружья за разбитое окно 20.10.2021, 15:450 Путин одобрил новые меры поддержки бизнеса 20.10.2021, 15:390 Комитет по культуре планирует расширять площади школы искусств в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru