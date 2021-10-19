Общество

«Кванториум» запускает образовательные курсы для взрослых

Когда в детский технопарк «Кванториум Псков» приходят взрослые, то, в первую очередь, от них можно услышать: «Круто! И почему в нашем детстве такого не было?». Кто бы отказался поуправлять квадрокоптером, сделать что-нибудь интересное из дерева с помощью современного оборудования или создать свой собственный чат-бот? Для взрослых, мечтающих сделать первые шаги в сторону новой профессии, которая сможет приносить основной или дополнительный доход, «Кванториум» запустил сразу три курса. О направлениях, стоимости, педагогах и подтверждающих корочках Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе технопарка.

Кружок для взрослых?

«Кванториум» планирует обучать базовым знаниям работы на станках с ЧПУ, основам программирования на Python, а также помочь начинающим и будущим владельцам квадрокоптеров в пилотировании.

«Каждое из этих направлений сегодня востребовано на рынке труда. Мы постарались вложить в программы весь наш опыт, самые яркие методические находки, на курсах не будет “воды”, только полезная, нужная и актуальная информация. Мы не набираем большие группы, чтобы у педагогов была возможность уделить внимание и дать обратную связь каждому ученику», - рассказала директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

Обучение на всех курсах будет длиться полтора месяца. В «Кванториуме» отмечают, что этого времени хватит, чтобы освоить азы и определиться, в каком направлении двигаться дальше - прокачивать свои умения с помощью наставников «Кванториума» (в планах открыть курсы для следующего уровня), изучать глубже самостоятельно или выбрать другую сферу. После окончания курса и успешной аттестации будут выданы сертификаты, подтверждающие обучение. Для этого у «Кванториума» есть необходимая лицензия.

«Мы, как никто другой, знаем, что практически все можно изучать дистанционно и сами успешно так работаем с отдаленными от Пскова образовательными учреждениями. Но смысл этих курсов как раз в очном формате, потому что это работа с оборудованием и общение с единомышленниками и педагогами», - отмечает Надежда Григорьева.

А теперь расскажем подробнее о каждом направлении.

Основы программирования на Python

Ни для кого не секрет, что хорошие IT-специалисты сегодня на вес золота (и здесь речь не только о дефиците кадров). На курсе можно будет освоить азы программирования на одном из самых востребованных языков - Python. С помощью сертифицированного педагога программы Intel «Искусственный интеллект для каждого» Сергея Тращенкова обучающиеся познакомятся с синтаксисом языка, поработают со средами разработки, напишут свой первый код и создадут чат-бота для социальных сетей.

«Начало изучения языка Python - отличный старт. Ведь это прямая дорога в веб-разработку, машинное обучение, анализ больших данных - сферы с высокой оплатой труда и возможностями для творческого самовыражения», - рассказал Сергей.

Время занятий: по понедельникам и четвергам с 19.00 до 20.30

Продолжительность: 1,5 месяца

Стоимость: 8 200 рублей

Базовый курс работы на фрезерных станках с ЧПУ

Станки с ЧПУ (числовое программное управление) используются в промышленности уже не первый десяток лет, но только сейчас стали доступны для малого и среднего бизнеса и даже для хобби. С помощью такого станка можно заниматься производством мебели, создавать сувенирную и рекламную продукцию, изготавливать элементы декора.

«Считается, что станки с ЧПУ подвластны лишь узкому кругу специалистов. Наш курс создан, чтобы развеять этот миф и показать, что овладеть навыками оператора станка с ЧПУ может каждый», - рассказал педагог курса, мастер, инженер Вячеслав Гордин.

Обучающиеся курса будут работать с необходимыми компьютерными программами, создадут 2D и 3D-модели деталей, пройдут весь цикл производства от идеи до готового изделия. Все необходимые расходники входят в стоимость курса.

Время занятий: по понедельникам с 18.00 до 20.30

Продолжительность: 1,5 месяца

Стоимость: 10 300 рублей

Основы управления квадрокоптерами DJI

Раньше беспилотниками пользовались только специализированные службы и редкие видеографы, сегодня купить квадрокоптер намного проще - остается только уложиться в бюджет и выбрать нужную модель. Курс «Кванториума» нацелен на тех, кто планирует купить или только приобрел коптер фирмы DJI.

Опытный пилот и наставник направления, занимающегося сборкой, программированием и пилотированием квадрокоптеров, Игорь Смирнов поможет избежать типичных ошибок новичков. С курса вы выйдете пилотом, который знает, как управлять коптером в ручном и автономном полете, понимает, как обслуживать коптер до и после полета и разбирается в возможностях модификации беспилотника. Не будем также забывать о законах страны и полетах - об этом тоже будет речь на курсе.

«На занятиях мы будем очень много практиковаться - для этого в аудитории есть специальная зона для полетов, также пилотировать на улице», - рассказал педагог направления Игорь Смирнов.

На занятия приносить собственный квадрокоптер не обязательно, в «Кванториуме» есть все необходимое оборудование для учебы.

Время занятий: четверг с 19.00 до 20.30 и воскресенье с 11.00 до 12.30

Продолжительность: 1,5 месяца

Стоимость: 8 500 рублей

Занятия начнутся после набора групп, а пока можно оставить заявку здесь. Оплатить обучение нужно будет после подписания договора.

Контакты:

Детский технопарк «Кванториум Псков»

Иркутский переулок, 2, Псков

79-70-79

ВКонтакте: https://vk.com/kvantoriumpskov