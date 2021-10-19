Минобороны направит жидкий кислород медицинским учреждениям регионов

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина поставил задачу командующим военных округов выделить сжиженный кислород для лечебных учреждений регионов.
«По указанию президента РФ Владимира Путина в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране министром обороны РФ поставлена задача командующим войск военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передали из воинских частей 240 834 тонны сжиженного кислород