Общество

Немаркированные табачные изделия выявили в 63 псковских магазинах

Факты реализации немаркированной табачной продукции выявили в 63 объектах розничной сети в Псковской области за 9 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФНС России.

Информацию о реализации немаркированной табачной продукции налоговые органы направили в региональное управление Роспотребнадзора и УМВД России по Псковской области для принятия мер по устранению и пресечению нарушений.

Кроме того, информация о выявленных нарушениях направляется в комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Псковской области, созданную при администрации Псковской области.

Обязательная маркировка специальными марками табачной продукции введена с 1 июля 2019 года в отношении сигарет и папирос, напомнили в ведомстве. Запрет на розничную продажу сигарет без фиксации в ГИС МТ (Система мониторинга за оборотом товаров) наступил с 1 июля 2020 года. До этого момента в обороте была продукция как маркированная, так и немаркированная средствами идентификации.

Еще одним из инструментов выявления нарушений в обороте табачных изделий являются обращения граждан, в том числе направленные с использованием приложения «Честный знак». Через данное приложение потребители могут узнавать всю информацию о товаре и сообщать надзорным органам об обнаруженных нарушениях. В Псковской области приложением «Честный знак» пользуются более 6000 человек.

Налоговые органы напомнили, что оборот табачных изделий без маркировки в соответствии с частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц, юридических лиц от 4 000 до 300 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

За приобретение, хранение, перевозку и (или) сбыт немаркированной табачной продукции предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 171.1 УК РФ.