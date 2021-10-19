Общество

Около 200 единиц медтехники поступит в медицинские учреждения Псковской области

На приобретение медицинской техники в медучреждения Псковской области из федерального бюджета поступит 500 миллионов рублей. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Хорошие и очень важные новости❗ Президент РФ поддержал наше обращение, и правительство выделяет 500 млн рублей из федерального бюджета на закупку медицинской техники для 24 медучреждений Псковской области».

Как проинформировал глава региона, противотуберкулезный диспансер получит автоматический микробиологический анализатор, Псковская областная больница – аппарат для контактной литотрипсии, Псковский перинатальный центр – аппарат для УЗИ с цветным дисплеем и тремя датчиками.

В Псковскую городскую больницу поступит аппарат для рентгенографии. Псковская городская поликлиника и Великолукская межрайонная больница получат по компьютерному томографу, Великолукская детская больница – реанимационный комплекс с аппаратом ИВЛ для новорожденных, стоматологические поликлиники получат 17 полностью укомплектованных стоматологических установок с креслом, бормашиной, гидроблоком и другим оборудованием.

«Всего будет приобретено 199 единиц медицинского оборудования. Это, в том числе, позволит открыть отделение реабилитации в Псковской городской больнице, а также укомплектовать 16 рабочих мест для ЛОР-врачей и офтальмологов», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Благодарю Владимира Владимировича за такую значимую помощь! И отдельные слова благодарности Татьяне Алексеевне Голиковой (куратору регионов СЗФО) за поддержку в этом вопросе», - заключил губернатор.