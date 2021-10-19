Общество

Потепление начинается на территории Европейской России

Потепление начинается на территории Европейской России сегодня, 21 октября, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В европейской части страны состоялась репетиция зимы. Снегопады в регионе начались еще в начале недели, но максимального масштаба арктическое вторжение достигло в среду. Сначала под каток атмосферного фронта попал северо-запад России: второй день подряд метели бушевали в Ленинградской области. В течение суток зона непогоды расширялась на восток, к концу рабочего дня заметать начало Урал. И на этом пока репетиция зимы заканчивается. Сегодня погодный маятник качнется в другую сторону. Из Западной Европы смещается еще один массив облачности, правда, в этой зоне в среду шли не снегопады, а дожди. В Ленинградской области, например, местами накануне вылилось до 12 мм за полсуток», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 октября, воздух в Псковской области прогреется до +11...+16°С, ожидаются дожди.

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Сегодня осадки будут идти почти повсеместно за исключением Черноземья и крайнего юга. «Но снег ожидается только восточнее линии Архангельск – Самара. Но вот к западу от нее будут идти исключительно дожди. А все дело в том, что новая волна непогоды связана с вторжением уже не арктического воздуха, как было в начале недели, а атлантического. И это хорошая новость, ведь начнется потепление. Оно не доберется только до востока Европейкой России, где после морозной ночи сегодня всего 0...+5°С. Но вот в центральных областях и на Северо-Западе уже ожидается +10…+15°С. В южных регионах потеплеет до +15...+20°С, как в сентябре», - добавили синоптики.

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По прогнозам, ощутимые проявления зимы в Псковской области ожидаются к 25 октября.