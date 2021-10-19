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Общество

Кабмин одобрил законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев

21.10.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ выпустило положительный отзыв на законопроект, который предусматривает запрет для иностранных граждан пользоваться программами суррогатного материнства на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных нижней палаты.

Правительство поддержало законодательную инициативу с учетом ряда уточнений и технических замечаний. В частности, в правительстве предлагают наделить органы опеки полномочиями по учету договоров о суррогатном материнстве и полномочиями «по наблюдению за потенциальными родителями, в том числе после рождения детей».

Ранее, 11 июня группа депутатов «Единой России» и сенатор внесли в Государственную Думу законопроект о запрете иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Законодательная инициатива предполагает внесение ряда изменений в Семейный кодекс, в закон об охране здоровья, актах гражданского состояния и о гражданстве РФ, связанных с суррогатным материнством и гражданством детей, рожденных суррогатными матерями.

Согласно изменениям, предлагается установить, что хотя бы один из будущих родителей или одинокая женщина, воспользовавшиеся программой суррогатного материнства на территории России, должны иметь российское гражданство. Тем не менее, инициатива предусматривает, что рожденный в России по программе суррогатного материнства ребенок в любом случае приобретает гражданство РФ по рождению.

Также законопроект закрепляет, что биологических родителей могут записать официальными родителями только с согласия суррогатной матери, которая выносила ребенка.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас российские власти не всегда могут полноценно отслеживать судьбу детей, рожденных суррогатными матерями, поскольку родители-иностранцы регистрируют рождение в консульстве своего государства. Авторы приводят в записке ряд резонансных уголовных дел о торговле людьми и причинении смерти при неосторожности, связанных с суррогатным материнством в России для иностранцев. Обязательное получение гражданства РФ детьми, рожденными суррогатными матерями в России, по мысли авторов, должно позволить государству контролировать их судьбу.

«Введение полного запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства на суррогатное материнство на территории России никоим образом не ущемит их право на получение медицинской помощи и не вступает в противоречие с международно-правовыми обязательствами РФ», - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта - вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, член комитета по развитию гражданского общества Николай Земцов и сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.

Теги: #Госдума #законопроект #суррогатное материнство
Источник: Псковская Лента Новостей
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