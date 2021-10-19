Общество

Врач рассказал, как дети чаще всего заболевают COVID-19

Чаще всего дети заражаются коронавирусом от родителей, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В основном дети заболевают в семейных очагах, заражаются от родителей. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть необходимость вакцинации взрослых», - приводит слова врача РИА Новости.

Он отметил, что для школ и дошкольных учреждений разработаны четкие алгоритмы профилактики — разведение потоков, в разное время перемены и прием пищи, проветривание помещений, обязательное ношение масок педагогами, проведение термометрии у детей.

Все эти меры разобщения, а также проведение экспресс-тестирования позволяют снизить риск заражения до минимального, подчеркнул Горелов.