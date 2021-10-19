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Общество

«Болевые точки» обсудил с директорами псковских школ Алексей Севастьянов

21.10.2021 11:30|ПсковКомментариев: 3

Посетить все образовательные учреждения на территории избирательного округа №1, узнать об их болевых точках и наметить дорожную карту решения проблем – такую задачу поставил себе на ближайшие недели депутат областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В моем округе находится 11 школ и 24 детских сада, и, безусловно, нужно иметь четкое представление, как и чем они живут, - рассказал депутат о цели своих визитов в образовательные учреждения. - Везде есть свои достижения и успехи, но есть и проблемные моменты, зачастую схожие. В ближайшее время я объеду все школы и детские сады, чтобы до конца года понимать общую картину, а в случае наличия острых вопросов, надо сделать это раньше, пока идёт формирование бюджета».

Знакомство с учебными заведениями, которые прежде не входили в границы его округа, Алексей Севастьянов начал с посещения школы №1 – старейшей не только в Пскове, но и в России. На днях учебному заведению исполняется 235 лет, школ-ровесниц на всю страну только две.

Директор Ирина Ломонова в сопровождении коллег провела для парламентария экскурсию по учебным классам, показала школьный музей и картинную галерею, медицинский кабинет, пищеблок и спортивный зал.

«Что болит?» - задал «медицинский» вопрос руководителю образовательного учреждения Алексей Севастьянов.

«Глобальная проблема, которую нам не решить своими силами из-за нехватки финансирования – замена мебели, установленной в 70-х годах прошлого века. Парты и стулья мы меняем в рамках учебных расходов, но шкафы не потянуть», - посетовала директор школы. Ирина Ломонова отметила, что благодаря принятому депутатами областному закону объем прочих учебных расходов в образовательных организациях был увеличен на один процент, но все дополнительные средства, по ее словам, уходят на закупку учебников.

Еще одна пока нерешаемая проблема школы, как сказала директор, – отказ от второй смены. При нормативной численности 450 учащихся в школе учатся 610 детей, и, чтобы разгрузить вторую смену, нужны дополнительные помещения. Ирина Ломонова поделилась с депутатом мечтой педагогического коллектива – учителя надеются, что им когда-нибудь будет передано соседнее здание коррекционной школы, исторически относившееся к школе № 1.

«Будем стараться, чтобы эта мечта стала не только школьной, но и общественной», - поддержал идею расширения помещений старейшей городской школы Алексей Севастьянов.

Далее депутат посетил школу № 9. Директор Елена Зубарева рассказала об особенностях учебного заведения – школа, где из 720 учащихся 165 детей имеют задержку психического развития, является городским ресурсным центром по инклюзивному образованию и успешно использует как традиционные, так и новаторские методы обучения.

«У нас много детей с задержкой развития, им обязательно нужна двигательная активность, но у нас в школе нет нормального спортзала, - пожаловалась руководитель. – В здании постройки 1937 года стену между двумя классами снесли, печечку в углу убрали, но не до конца – еще видно, где она стояла и где труба проходила. Вот это и есть наш спортивный зал».

Как рассказала Елена Зубарева, в прошлом году школа получила финансирование на замену системы вентиляции, был сделан отличный ремонт пищеблока, но на строительство пристройки, где мог бы размещаться полноценный спортзал, а также на капитальный ремонт канализации и отопления средств пока не хватает.

Проблема отсутствия площадки для занятий спортом оказалась актуальной и для школы № 2. В кабинете директора Алексею Севастьянову даже не пришлось задавать вопросов – вид из окна на пустырь, выполняющий функцию школьного стадиона, сказал сам за себя.

«Вопрос этот поднимался много-много лет, и мы почти вплотную подошли к его решению через строительство типовой площадки по программе "Газпром – детям". Но, когда подняли документацию, оказалось, что все коммуникации к ближайшим жилым домам проходят через нашу спортплощадку, и строительство здесь невозможно», - рассказала руководитель образовательного учреждения Ольга Пальцева.

«У вас есть выкопировка по сетям, как они проходят?» - поинтересовался Алексей Севастьянов. - Можно посмотреть, "повертеть" и разобраться, есть ли возможность вписаться еще в какую-нибудь программу с другим типовым проектом». По договоренности с директором школы вся имеющаяся документация будет передана депутату. Также Алексей Севастьянов «взял на карандаш» еще одну проблему – школа получила предписание Роспотребнадзора на ремонт пищеблока.

В Гуманитарном лицее, который Алексей Севастьянов также посетил в этот день, депутата встретила директор школы Ирина Аксенова. Она показала школьные помещения, в том числе недавно отремонтированный спортзал и столовую, а затем школьное футбольное поле с трибунами для болельщиков. «Часть стадиона у нас пустует – из-за проходящих коммуникаций нельзя оборудовать там спортплощадку, а вот уличные тренажёры было бы здорово поставить. Это, пожалуй, единственное наше пожелание», - сказала директор лицея.

«Проблемы школ в центре города и на городских окраинах в чем-то схожие, а в чем-то будут расходиться, но радует, что нет никаких критичных ситуаций: дети хорошо питаются, во всех школах тепло и светло. Ну. а все остальные вещи будем постепенно решать», - поделился впечатлением после визита в школы Алексей Севастьянов.

По словам депутата, подход должен быть индивидуальным: «Составив "карту" проблем округа, поймем, где необходимо взаимодействовать с городским комитетом по образованию, где надо выходить на региональный уровень, а где возможно решать проблемы через другие, в том числе, федеральные программы».

Отдельно депутат отметил директоров школ и педагогические коллективы. «Огромное им спасибо. На их плечи свалилось сейчас очень много, но они смогли адаптироваться к реалиям времени. И даже в условиях пандемии видно, что нет никакой паники и переполоха, люди планомерно и с душой работают», - резюмировал впечатления от посещения городских школ Алексей Севастьянов.

Теги: #псковское областное собрание #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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