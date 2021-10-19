Общество

ПЛН приглашает читателей к участию в проекте «100 самых влиятельных псковичей-2021»

Редакция интернет-портала Псковская Лента Новостей совместно с радио «Эхо Москвы» в Пскове продолжает реализацию ежегодного проекта «100 самых влиятельных псковичей». В настоящее время идет сбор предложений в расширенный список претендентов. Мы призываем читателей назвать имена тех, кто, по вашему мнению, проявили себя в тяжелый коронавирусный год, упрочили позиции по итогам сентябрьских выборов депутатов областного Собрания, оказывали заметное влияние на ход общественно-политических процессов в регионе.

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На данный момент редакцией уже получены десятки обращений. В ближайшее время все поступившие предложения будут внимательно изучены привлеченными экспертами. Каждый из наших читателей может назвать свои кандидатуры. В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru), в комментариях под этим сообщением или в социальных сетях (в группах ПЛН под соответствующими сообщениями) необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. По итогам первого этапа будет составлен «лонг-лист».

В дальнейшем привлеченные редакцией эксперты составят список ста самых влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования членов Общественного экспертного совета, в который войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, специалисты в различных областях. Каждый из них выставит свои оценки по пятибалльной шкале (где 5 - максимально сильное влияние, 4 — сильное влияние, 3 — среднее влияние, 2 — слабое влияние, 1 — незначительное влияние).

Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга персон, оказывающих наибольшее влияние на ход общественно-политического процесса в Псковской области. Напомним, что данный проект призван сделать региональную политику более публичной, открытой и понятной людям и реализуется редакцией ПЛН с 2018 года.

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Мы призываем вас принять активное участие в формировании списка самых влиятельных персон Псковской области. Ждем конкретных предложений до 31 октября 2021 года.