Общество

Псковская область подаст заявку в Минпросвещения на капремонт 29 школ

Псковская область подаст заявку в Минпросвещения на капитальный ремонт 29 школ. Такое решение принял губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания с председателем регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым.

Псковская область направила в Министерство просвещения РФ заявку на участие в государственной программе «Развитие образования» для реализации мероприятий по модернизации учебных заведений. В заявке региона — 29 образовательных учреждений, которые станут основой для приоритетного отбора на получение субсидии на капитальный ремонт в 2022 году.

Андрей Ермаков сообщил, что в перечень внесены объекты, которые в настоящее время остро нуждаются в ремонтных работах. Приоритет отдавался образовательным организациям, расположенным на селе или территории малых городов. И, наконец, отбор прошли те школы, которые успели в срок предоставить необходимую сметную документацию.

Андрей Ермаков рассказал о комплексной совместной работе, которую провел комитет с муниципалитетами. Особую ответственность в ходе подготовки региональной заявки проявили Псков, Великие Луки, а также Великолукский, Печорский, Куньинский, Островский, Стругокрасненский, Себежский и Порховский районы, добавил он.

«Проект для нас очень важен — степень износа фонда образовательных организаций велика, участие в программе будет серьезным подспорьем», — отметил Андрей Ермаков и подчеркнул, что глобальной задачей региона является участие в федеральной программе всех учреждений, нуждающихся в капремонте — их в регионе 46.

Михаил Ведерников поручил председателю профильного комитета проработать с муниципалитетами вопрос включения объектов, не вошедших в региональный перечень, в заявку на следующие периоды — программа рассчитана до 2026 года.

«Такая федеральная поддержка позволит заместить региональные средства. Ведь только в 2021 году на ремонт образовательных учреждений Псковской области направлено более 250 млн рублей», — отметил губернатор.