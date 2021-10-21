Общество

104-й полк псковской дивизии стал призером смотра-конкурса музеев

Одним из призеров смотра-конкурса музеев стал 104-й гвардейский парашютно-десантный полк в Черехе. Об этом сообщает районная газета «Мещерская слобода».

Торжественная церемония награждения победителей прошла 19 октября в центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации.

В числе призеров: музей 104-го гвардейского парашютно-десантного полка в Черехе, музей Санкт-Петербургского суворовского военного, историко-мемориальный зал военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, другие объединения и организации.

Организаторы подчеркнули отметили роль таких музее в вопросе сохранения воинских традиций и в военно-политической работе в армии.