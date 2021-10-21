Общество

Глава облсовпрофа развеял слухи о выборочном обслуживании в аптеке в «Голубых озерах»

Аптека в санатории «Голубые озера» - общедоступная, жалобы на то, что в ней не обслуживают местных жителей, не имеют никаких оснований. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Недавно в псковском санатории «Голубые озера» открылась аптека. При ее открытии указали, что посещать аптеку смогут все, а не только отдыхающие в лечебно-профилактическом учреждении. Однако от жителей Псковской области начали поступать жалобы о том, что сотрудники якобы отказывают в услугах, поскольку посетители не проживают в санатории.

«Это слухи. Когда открывали аптеку, я в своем комментарии проговаривал, что это пример эффективного государственно-частного партнерства. Аптека нужна и отдыхающим в санатории, и жителям поселка, местных деревень, района. Каких-то ограничений нет, это было бы полным бредом», - высказался Игорь Иванов.

Он отметил, что перед открытием аптеки заранее была просчитана экономическая обоснованность работы такого учреждения на территории санатория. «Это не просто подарок, там надо и работнику зарплату платить, и налоги. Так что то, что там пишут, это полная чушь», - заключил председатель Псковского областного совета профсоюзов.