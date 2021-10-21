Общество

Более 60 классов в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса

61 класс в 38 образовательных учреждениях Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также на карантине из-за новой коронавирусной инфекции находятся 27 групп в 22 дошкольных организациях. Отметим, в настоящий момент COVID-19 болеют 58 учителей и 27 воспитателей региона.

Кроме того, из-за ОРВИ закрылись 10 классов в 8 школах и 5 групп в 5 детских садах.

И.о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что вынужденные меры по переходу школ на применение дистанционных образовательных технологий обучения в период с 4 по 10 октября позволили разорвать цепочку заболеваемости. До этого периода на карантине по COVID-19 находилось порядка 80 классов.

Он обратил внимание, что ситуация вновь вызывает тревогу, поскольку число заболеваний среди педагогов и учащихся снова растет.