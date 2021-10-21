Общество

Губернатор поручил решить вопрос с вакцинацией педагогов в трех районах Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрею Ермакову в ручном режиме проработать организацию вакцинации педагогического состава в школах Новоскольничского, Пыталовского и Дедовичского районов с главами муниципалитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона провел рабочую встречу с Андреем Ермаковым, на ней они рассмотрели эпидемиологическую обстановку в сфере образования, реализацию мер противовирусной безопасности и ход прививочной кампании.

Андрей Ермаков напомнил, что количество привитых в сфере образования давно перешагнуло за 80%. Многие из невакцинированных, заметил он, имеют медицинские противопоказания. Прививочная кампания в коллективах продолжается, в том числе в отношении сотрудников, пришедших на работу в сферу образования в новом учебном году.

Сдерживанию распространения вируса способствует и комплекс проверочных мероприятий в муниципалитетах, в том числе внеплановых, сообщил и. о. председателя комитета по образованию региона. Главам районов разослали чек-листы, по которым они могут дополнительно проводить самостоятельные проверки учреждений.

Михаил Ведерников поинтересовался уровнем противовирусной дисциплины в муниципалитетах. Андрей Ермаков рассказал, что большинство районов ответственно подходит к реализации комплекса мер антиковидной безопасности. Отдельно отмечены Бежаницкий район, там процент вакцинации работников сферы образования близок к 90%, педагоги старшей возрастной категории привиты на 100%. В этом списке также значатся Куньинский, Палкинский и Усвятский районы.

Сложности с проведением прививочной кампании среди педагогических работников имеются в Новоскольничском, Пыталовском и Дедовичском районах.