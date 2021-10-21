Общество

Интересы псковских профсоюзов будет отстаивать депутат

В профсоюз образования Псковской области вступил Андрей Маковский, депутат Псковского областного Собрания депутатов, старший научный сотрудник псковского университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.

Фото: СОП Псковский облсовпроф

Ранее Андрей Маковский работал в Псковском облсовпрофе и отвечал за развитие профсоюзного движения в области и организацию коллективных действий.

«Это значит, что интересы членов профсоюзов Псковской области будут отстаиваться, в том числе с помощью депутатских инициатив, запросов и обращений», - добавили в пресс-службе.

«Я очень рад, что ряды профсоюзов пополняются. Члены профсоюза, один раз вступившие в профсоюз, всегда стараются быть в профсоюзном движении. Уверен, что с депутатской поддержкой у нашего движения будет больше возможностей в отстаивании трудовых прав граждан», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.