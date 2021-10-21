Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Секреты уюта из XIX века
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
Правила безопасности с газовым оборудованием
зачем ванна в библиотеке
выхлопные инвестиции
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 21.10.2021 21:446 Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября 22.10.2021 14:330 Дмитрий Быстров о перспективах и проблемах развития Островского района. ВИДЕО 22.10.2021 14:084 Псковичка предложила новую форму взаимодействия школьников 22.10.2021 14:030 Субботник провели на территории Горводоканала в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.10.2021 13:570 Глава облсовпрофа Игорь Иванов об историческом визите и общем деле 22.10.2021 13:430 Фотофакт: Ливень с градом в Пскове
 
 
 
Самое популярное 20.10.2021 16:1248 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:595 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 18.10.2021 10:556 Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева 21.10.2021 15:2422 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19 21.10.2021 21:2613 Власти Псковской области ужесточили антикоронавирусные ограничения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Глава облсовпрофа Игорь Иванов об историческом визите и общем деле

22.10.2021 13:57|ПсковКомментариев: 0

В сентябре в рамках рабочей поездки Псковскую область посетил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. О результатах этого визита и намеченных после него планах в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в беседе с ведущей эфира Диной Дабришюте рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. 

 

Дина Дабришюте: Игорь Олегович, как прошел визит Михаила Шмакова в Псковскую область, какие встречи были проведены?

Игорь Иванов: Для профсоюзов состоялся знаковый, на наш взгляд, даже исторический визит лидера Федерации независимых профсоюзов России Михаила Викторовича Шмакова в регион. Этот визит проходил в рамках заседания Ассоциации профсоюзов Северо-Западного федерального округа. К нам приехали все региональные лидеры федерации профсоюзов Северо-Западного федерального округа, у нас была достаточно насыщенная повестка. Мы организовали встречи ассоциации и Михаила Викторовича с профсоюзным активом, с членскими организация Псковского облсовпрофа. Было проведено заседание областной трехсторонней комиссии, оно прошло под руководством губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, состоялась и личная встреча Михаила Юрьевича и Михаила Викторовича, где мы тоже определили те направления, по которым необходимо усилиться, где есть перспективы для того, чтобы человек труда на территории региона был более защищенным, чтобы его права учитывались. 

Дина Дабришюте: Какое значение этот визит имел для нашего региона?  

Игорь Иванов: Для нас это был очень знаковый визит, хорошо, что он состоялся. Я думаю, что в каком-то смысле это поддерживает аппарат управления псковских региональных профсоюзов. Наконец-то состоялся открытый диалог, беседа с членскими организациями. Как отмечали многие, чувствуется, что мы все работаем в единой связке. Раньше было ощущение, что был какой-то анклав. Псковские профсоюзы, я не буду говорить, считались или не считались, но они будто были в стороне. А сегодня коллеги понимают, что они находятся в единой системе координат, что мы вместе выполняем общее дело.

Дина Дабришюте: О чем председателя Федерации независимых профсоюзов России спрашивали на встречах в Псковской области?

Игорь Иванов: Михаил Викторович честно отвечал на вопросы руководителей, председателей первички. Были и не совсем удобные темы, например, обсудили проблему пенсионного возраста и ту реформу, которая состоялась. Говорили и о той работе, которая ведется в рамках Российской трехсторонней комиссии. Некоторые членские организации уже не первый год высказывают мнение о том, что коллективный договор должен распространяться только на членов профсоюза. Здесь есть определенная оппозиция и несогласие, а Михаил Викторович донес, почему это должно быть не так и какие здесь есть риски. Кроме того, он пояснил, как можно лавировать, выделять членов профсоюза из общей массы работников, то есть работать на мотивацию, на организационное кадровое укрепление.

В рамках трехсторонней комиссии отдельно мы обсуждали систему социального партнерства в муниципальных образованиях. Очень важно, что впервые это прозвучало не от профсоюзов, не от Михаила Викторовича Шмакова, а от администрации региона - от губернатора Псковской области. 

Дина Дабришюте: О каком партнерстве идет речь?

Игорь Иванов: Мы говорили о том, что необходимо в муниципальных образованиях создавать координационные советы профорганизаций, подписывать двусторонние, где-то — трехсторонние соглашения, чтобы муниципальные трехсторонние комиссии тоже работали, чтобы индикатор общественного мнения отражал реальную картину, которая есть в том или ином муниципальном образовании.

Недавно мы получили обратную связь практически от всех руководителей муниципалитетов. Мы с коллегами собирались, смотрели, где нам необходимо дополнительно ввести своих представителей в состав координационных советов, сейчас у нас уже намечен план-график выездов в муниципальные образования до конца года. Хотелось бы нам эту работу завершить до конца текущего года. И в протоколе областной трехсторонней комиссии указано, что до конца года нужно создать муниципальные трехсторонние комиссии, подписать соглашения, и мы будем над этим работать. Первая поездка в Бежаницкий район у нас состоится уже на следующей неделе в среду, если ничего не поменяется из-за коронавируса.

Дина Дабришюте: Почему именно туда?

Игорь Иванов: Мы обговорили этот вопрос с руководителем муниципалитета Михеевым Сергеем Константиновичем, там, вроде, и по графику все получается, и профсоюзы у нас там крепкие, в них практически все членские организации представлены. Мы посмотрели, кто у нас войдет в состав координационного совета: это и представители образования, и здравоохранения, и культуры, и потребительской кооперации, жизнеобеспечения, лесных отраслей, то есть там реально будет полный совет профсоюзов, который будет выполнять свою задачу на уровне муниципального образования.

Глава с удовольствием откликнулся, я думаю, что мы тоже все осветим в СМИ, в социальных сетях. Так что, работу запустили. За это спасибо и губернатору, и Шмакову Михаилу Викторовичу. Они, можно сказать, стали инициаторами этого важного для всех дела. Будем трудиться.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 1076 человек
22.10.2021, 14:330 Дмитрий Быстров о перспективах и проблемах развития Островского района. ВИДЕО 22.10.2021, 14:230 Гостья угнала автомобиль у жителя Усвят 22.10.2021, 14:130 Виктор Остренко: Инициатива дополнить закон понятием сельского туризма исходила от регионов 22.10.2021, 14:084 Псковичка предложила новую форму взаимодействия школьников
22.10.2021, 14:030 Субботник провели на территории Горводоканала в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.10.2021, 14:000 Из-за сильного ветра жители Порхова и 10 деревень остались без света 22.10.2021, 13:570 Глава облсовпрофа Игорь Иванов об историческом визите и общем деле 22.10.2021, 13:430 Фотофакт: Ливень с градом в Пскове
22.10.2021, 13:330 Улицу Александра Невского отремонтируют в Пскове 22.10.2021, 13:180 «Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году? ВИДЕО 22.10.2021, 13:143 Резидент «Моглино»: Вопрос о прибыли не стоит 22.10.2021, 13:131 Почти на 9% подорожали перелеты в России после объявления нерабочих дней
22.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 22.10.2021, 12:540 На змей и тараканов в общежитии жалуются великолучане 22.10.2021, 12:302 Вакцинироваться от COVID-19 лучше ранним утром - исследование 22.10.2021, 12:150 Ограничения приставов заставили алиментщика из Гдова погасить долги
22.10.2021, 12:130 Пьяного водителя задержали порховские сотрудники ГИБДД 22.10.2021, 12:092 Партия вакцины «КовиВак» поступит в великолукскую больницу 22.10.2021, 12:060 Дмитрий Быстров станет гостем программы «Собственной персоной» 22.10.2021, 11:390 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще пять человек
22.10.2021, 11:351 В Роспотребнадзоре назвали пожизненное противопоказание к вакцинации 22.10.2021, 11:310 МЧС предупреждает псковичей о непогоде и советует парковать транспорт вдали от деревьев 22.10.2021, 11:240 Знакомство в баре обернулось для псковича потерей денег и телефона 22.10.2021, 11:194 Врач спрогнозировал введение в России новых нерабочих дней
22.10.2021, 11:145 Интерактив: Растеряли силы по дороге 22.10.2021, 11:040 Часть работников псковских организаций с 25 октября переведут на удаленку 22.10.2021, 10:590 Псковичка ударила ножом знакомого за аморальное поведение и села в тюрьму 22.10.2021, 10:552 Концепцию развития велотранспортной системы разрабатывают в Пскове
22.10.2021, 10:530 Контрабандистов обнаружили в лесу псковские пограничники 22.10.2021, 10:5019 О возможности введения в Псковской области тотального локдауна заявил губернатор 22.10.2021, 10:380 Новый подрядчик начал строительство ФОКОТа в Псковском районе 22.10.2021, 10:300 «Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году?
22.10.2021, 10:250 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 22.10.2021, 10:240 Псковский ОМОН показал фотографии с полевого выхода 22.10.2021, 10:160 Псковский губернатор предупредил пенсионеров о смертельно опасных последствиях коронавируса 22.10.2021, 10:118 В Белоруссии отменили масочный режим
22.10.2021, 10:080 Литературная встреча с Николаем Рассадиным пройдет в Пскове 22 октября 22.10.2021, 10:052 Псковских школьников призвали не воспринимать объявленные выходные как каникулы 22.10.2021, 10:003 «Каждый день учиться новому»: руководитель FIT SERVICE на Чудской о карьерном росте, футболе и режиме 24/7 22.10.2021, 09:571 Михаил Ведерников: Ограничения могли бы быть более радикальными
22.10.2021, 09:520 Великолучанки отличились на турнире по самбо в Москве 22.10.2021, 09:400 Сети водоснабжения ремонтируют на перекрестке улиц Толстого и Вокзальной в Пскове 22.10.2021, 09:340 Нежилой дом горел ночью в Опочке 22.10.2021, 09:206 Длительная терапия требуется многим инфицированным коронавирусом псковичам - губернатор
22.10.2021, 09:170 Кабмин обсудит выделение денег на пособия в связи с ухудшением эпидобстановки 22.10.2021, 09:103 Автомобиль сбил подростка в Пскове 22.10.2021, 09:000 Россиянам дали советы по выбору шин на зиму 22.10.2021, 08:450 Эксперт назвал ошибки россиян при формировании накоплений
22.10.2021, 08:302 Спрос на путевки в Турцию на время нерабочей недели вырос вдвое 22.10.2021, 08:151 Предзимье вернется на Северо-Запад России к концу недели 22.10.2021, 08:008 Колбаса и сосиски могут подорожать на 7-20% 22.10.2021, 07:450 Почти 400 человек ревакцинировались в Псковской области за сутки
22.10.2021, 07:300 Выстрел Алека Болдуина на съемках фильма стал причиной гибели оператора 22.10.2021, 07:151 В России не исключили появления «черных лебедей» инфляции 22.10.2021, 07:001 Более 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 21.10.2021, 22:4111 Президент заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
21.10.2021, 22:373 Юный шахматист из Пскова стал чемпионом Европы 21.10.2021, 22:180 В ГИБДД напомнили, как сэкономить при получении водительских прав 21.10.2021, 22:000 Защитную спецодежду начали шить псковские осужденные 21.10.2021, 21:446 Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября
21.10.2021, 21:403 В Пскове подписано соглашение по вопросам соблюдения пенсионных прав 21.10.2021, 21:2613 Власти Псковской области ужесточили антикоронавирусные ограничения 21.10.2021, 21:060 104-й полк псковской дивизии стал призером смотра-конкурса музеев 21.10.2021, 20:470 Глава облсовпрофа развеял слухи о выборочном обслуживании в аптеке в «Голубых озерах»
21.10.2021, 20:330 Путин пообещал проанализировать «размытые критерии» закона об иноагентах 21.10.2021, 20:220 Бизнесу предлагают заняться профориентацией воспитанников псковских интернатов 21.10.2021, 20:060 Пскович ударил знакомого молотком и получил условный срок 21.10.2021, 19:561 Псковский губернатор попросил разобраться с высокой ценой подключения к газу
21.10.2021, 19:340 Из-за сломавшегося ВАЗа на Юбилейной в Пскове образовался транспортный затор 21.10.2021, 19:2520 Л(Н)окдаун!? 21.10.2021, 19:194 Члены региональных отделений «Яблока» потребовали от руководства партии уйти в отставку 21.10.2021, 19:160 Карантин ввели в Великолукском районе из-за бешеной собаки
21.10.2021, 19:100 ПсковГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса 21.10.2021, 18:520 Великолукский суд рассмотрел дело по иску КПРФ об оспаривании итогов выборов 21.10.2021, 18:300 На Крестовском шоссе в Пскове отремонтирован тротуар 21.10.2021, 18:140 Экс-сотрудник областной администрации хочет стать главой администрации Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru