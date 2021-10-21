Общество

Глава облсовпрофа Игорь Иванов об историческом визите и общем деле

В сентябре в рамках рабочей поездки Псковскую область посетил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. О результатах этого визита и намеченных после него планах в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в беседе с ведущей эфира Диной Дабришюте рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Дина Дабришюте: Игорь Олегович, как прошел визит Михаила Шмакова в Псковскую область, какие встречи были проведены?

Игорь Иванов: Для профсоюзов состоялся знаковый, на наш взгляд, даже исторический визит лидера Федерации независимых профсоюзов России Михаила Викторовича Шмакова в регион. Этот визит проходил в рамках заседания Ассоциации профсоюзов Северо-Западного федерального округа. К нам приехали все региональные лидеры федерации профсоюзов Северо-Западного федерального округа, у нас была достаточно насыщенная повестка. Мы организовали встречи ассоциации и Михаила Викторовича с профсоюзным активом, с членскими организация Псковского облсовпрофа. Было проведено заседание областной трехсторонней комиссии, оно прошло под руководством губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, состоялась и личная встреча Михаила Юрьевича и Михаила Викторовича, где мы тоже определили те направления, по которым необходимо усилиться, где есть перспективы для того, чтобы человек труда на территории региона был более защищенным, чтобы его права учитывались.

Смотрите также Развитие профсоюзного движения в Псковской области обсудил губернатор с главой ФНПР

Дина Дабришюте: Какое значение этот визит имел для нашего региона?

Игорь Иванов: Для нас это был очень знаковый визит, хорошо, что он состоялся. Я думаю, что в каком-то смысле это поддерживает аппарат управления псковских региональных профсоюзов. Наконец-то состоялся открытый диалог, беседа с членскими организациями. Как отмечали многие, чувствуется, что мы все работаем в единой связке. Раньше было ощущение, что был какой-то анклав. Псковские профсоюзы, я не буду говорить, считались или не считались, но они будто были в стороне. А сегодня коллеги понимают, что они находятся в единой системе координат, что мы вместе выполняем общее дело.

Дина Дабришюте: О чем председателя Федерации независимых профсоюзов России спрашивали на встречах в Псковской области?

Игорь Иванов: Михаил Викторович честно отвечал на вопросы руководителей, председателей первички. Были и не совсем удобные темы, например, обсудили проблему пенсионного возраста и ту реформу, которая состоялась. Говорили и о той работе, которая ведется в рамках Российской трехсторонней комиссии. Некоторые членские организации уже не первый год высказывают мнение о том, что коллективный договор должен распространяться только на членов профсоюза. Здесь есть определенная оппозиция и несогласие, а Михаил Викторович донес, почему это должно быть не так и какие здесь есть риски. Кроме того, он пояснил, как можно лавировать, выделять членов профсоюза из общей массы работников, то есть работать на мотивацию, на организационное кадровое укрепление.

В рамках трехсторонней комиссии отдельно мы обсуждали систему социального партнерства в муниципальных образованиях. Очень важно, что впервые это прозвучало не от профсоюзов, не от Михаила Викторовича Шмакова, а от администрации региона - от губернатора Псковской области.

Дина Дабришюте: О каком партнерстве идет речь?

Игорь Иванов: Мы говорили о том, что необходимо в муниципальных образованиях создавать координационные советы профорганизаций, подписывать двусторонние, где-то — трехсторонние соглашения, чтобы муниципальные трехсторонние комиссии тоже работали, чтобы индикатор общественного мнения отражал реальную картину, которая есть в том или ином муниципальном образовании.

Недавно мы получили обратную связь практически от всех руководителей муниципалитетов. Мы с коллегами собирались, смотрели, где нам необходимо дополнительно ввести своих представителей в состав координационных советов, сейчас у нас уже намечен план-график выездов в муниципальные образования до конца года. Хотелось бы нам эту работу завершить до конца текущего года. И в протоколе областной трехсторонней комиссии указано, что до конца года нужно создать муниципальные трехсторонние комиссии, подписать соглашения, и мы будем над этим работать. Первая поездка в Бежаницкий район у нас состоится уже на следующей неделе в среду, если ничего не поменяется из-за коронавируса.

Дина Дабришюте: Почему именно туда?

Игорь Иванов: Мы обговорили этот вопрос с руководителем муниципалитета Михеевым Сергеем Константиновичем, там, вроде, и по графику все получается, и профсоюзы у нас там крепкие, в них практически все членские организации представлены. Мы посмотрели, кто у нас войдет в состав координационного совета: это и представители образования, и здравоохранения, и культуры, и потребительской кооперации, жизнеобеспечения, лесных отраслей, то есть там реально будет полный совет профсоюзов, который будет выполнять свою задачу на уровне муниципального образования.

Глава с удовольствием откликнулся, я думаю, что мы тоже все осветим в СМИ, в социальных сетях. Так что, работу запустили. За это спасибо и губернатору, и Шмакову Михаилу Викторовичу. Они, можно сказать, стали инициаторами этого важного для всех дела. Будем трудиться.