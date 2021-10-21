Общество

Защитную спецодежду начали шить псковские осужденные

Специальную защитную одежду начали шить осужденные в исправительной колонии №4. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Одежда предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. «Освоению нового вида изделий предшествовало получение декларации соответствия. В настоящий момент исправительные учреждения заключили и исполнили договоры на пошив и поставку специальной защитной одежды для нужд подведомственных подразделений УИС Псковской области», - рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день на производстве швейных изделий трудоустроились 10 осужденных.