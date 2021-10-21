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Общество

В Пскове подписано соглашение по вопросам соблюдения пенсионных прав

21.10.2021 21:40|ПсковКомментариев: 0

Управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова и уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов подписали соглашение о взаимодействии. Они договорились о сотрудничестве по вопросам соблюдения прав граждан в области пенсионного обеспечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОПРФ по региону.

Фото: пресс-служба отделения ПФР по Псковской области

Соглашение призвано обеспечить гарантию государственной защиты, соблюдения и уважения прав граждан, активного взаимодействия по вопросам восстановления прав жителей региона, совместного рассмотрения обращений по вопросам пенсионного и социального обеспечения, отметили в ОПФР.

В ходе встречи Наталья Мельникова и Дмитрий Шахов обсудили последние изменения в пенсионном законодательстве, социальные выплаты, реализуемые Пенсионным фондом по указам президента, а также постепенный переход по назначению пенсий, пособий и различных социальных выплат в режим «одного окна».

В планах дальнейшей работы – совместное рассмотрение обращений жителей региона, проведение приемов граждан, организация круглых столов, семинаров и иных мероприятий, способствующих развитию взаимодействия.

Заключенное соглашение стало логичным продолжением многолетней совместной работы по защите интересов граждан в сфере пенсионного и социального обеспечения, заключили в ОПФР.

Теги: #пфр #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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