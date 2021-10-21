Общество

Президент заявил о праве регионов вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Региональные власти в России по закону могут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, сказал президент страны Владимир Путин.

«В соответствии с действующим законом, региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендациям главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит», - отметил он, выступая в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

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Президент также заявил, что поскольку вакцинация от коронавируса не включена в национальный календарь профилактических прививок, то она не обязательна. При этом он не поддерживает обязательную вакцинацию от данного вируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти.