Общество

Длительная терапия требуется многим инфицированным коронавирусом псковичам - губернатор

Многим пациентам, инфицированным коронавирусом, на этапе реабилитации требуется длительная интенсивная терапия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Многим пациентам даже на этапе реабилитации требуется длительная интенсивная терапия на протяжении одного-двух и более месяцев, - отметил глава региона. - Поэтому дополнительно задействованы кислородные койки Псковской городской больницы».

Губернатор подчеркнул, что эпидситуация в Псковской области, как и по всей стране, остается крайне напряженной.

«Каждые сутки в регионе регистрируется порядка 270 новых случаев заболевания ковидом, а в общей сложности амбулаторное и стационарное лечение сейчас проходят более 5 тысяч человек, - сказал он. - Особое внимание обращаю на то, что наша система здравоохранения работает на пределе, используя максимум доступных ресурсов».

Михаил Ведерников рассказал, что коечный фонд расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67, и все они заняты. По его словам, врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи, участковые терапевты работают на пределе.

«Аналогичная картина наблюдается во многих субъектах России и зарубежья. Новая волна заболевания уже вынудила отдельные страны уйти на тотальный локдаун, в том числе, и соседнюю Латвию», - резюмировал Михаил Ведерников.