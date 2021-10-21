Длительная терапия требуется многим инфицированным коронавирусом псковичам - губернатор

Многим пациентам, инфицированным коронавирусом, на этапе реабилитации требуется длительная интенсивная терапия. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Губернатор подчеркнул, что эпидситуация в Псковской области, как и по всей стране, остается крайне напряженной.
Михаил Ведерников рассказал, что коечный фонд расширен до 1045 мест, но его загрузка не опускается ниже 80%. Число реанимационных коек было увеличено до 67, и все они заняты. По его словам, врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи, участковые терапевты работают на пределе.
«Аналогичная картина наблюдается во многих субъектах России и зарубежья. Новая волна заболевания уже вынудила отдельные страны уйти на тотальный локдаун, в том числе, и соседнюю Латвию», - резюмировал Михаил Ведерников.