Общество

В Роспотребнадзоре назвали пожизненное противопоказание к вакцинации

Абсолютным противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе именно на эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания - временные», - сказала она.

Руженцова отметила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, по возможности избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем. «Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов», - добавила она.

Как ранее сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, на 15 октября в РФ вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, обоими - 47,5 млн раз. Коллективный иммунитет к ковиду в России оценивается на уровне 45%.