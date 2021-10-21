В Роспотребнадзоре назвали пожизненное противопоказание к вакцинации

Абсолютным противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
Руженцова отметила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, по возможности избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем. «Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов», - добавила она.
Как ранее сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, на 15 октября в РФ вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, обоими - 47,5 млн раз. Коллективный иммунитет к ковиду в России оценивается на уровне 45%.