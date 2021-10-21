Общество

Михаил Ведерников: Ограничения могли бы быть более радикальными

Ограничительные меры, которые были приняты в Псковской области в связи с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, достаточно жесткие, но они могли бы быть еще более радикальными. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Считаю, что у нас есть решения, которые в текущей ситуации позволяют обойтись без закрытия экономики. Они тоже достаточно жесткие, и даже в какой-то части болезненные, но не такие радикальные, как могли быть», - сказал глава региона.

По его словам, в последние дни в администрации Псковской области совместно с экспертами детально анализировали эпидемиологическую ситуацию в регионе, прорабатывали необходимые меры.

«Взвесив риски, все "за" и "против", мы приняли решение не объявлять дополнительную неделю нерабочих дней. Мы учитывали два важных фактора», - заметил Михаил Ведерников.

Так, при принятии решения власти обратили внимание на скорость роста динамики заболеваемости. «Мы уже немного сбили (рост - ред.) предыдущими ограничения. По этому показателю ситуация у нас не критическая», - констатировал губернатор.

Второй фактор – ужесточение противовирусных мероприятий с 1 ноября, добавил он.

«Этот пакет мер долго прорабатывался. Он запускает новый этап борьбы с заболеванием, и перед этим мы изучили опыт других регионов, тщательно взвесили возможные риски», - добавил глава региона.