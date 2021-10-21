Общество

Псковских школьников призвали не воспринимать объявленные выходные как каникулы

Школьников и студентов Псковской области призывают не воспринимать ближайшие две недели как выходные или дополнительные каникулы. Такую рекомендацию дал губернатор Михаил Ведерников в рамках своего видеообращения к жителям региона в инстаграм-аккаунте.

«Все это время дети должны провести вне общественных пространств. Ученические и студенческие проездные на этот период замораживаются. Исключение – студенты-медики, которые продолжают заниматься в обычном формате. Они будут оплачивать проезд, но эти траты будут компенсированы после 10 ноября», - рассказал глава региона.

В области с 25 октября временно приостанавливается работа всех учреждений допобразования, спортивных секций и детских игровых комнат.

Дети до 18 лет не смогут без сопровождения родителей посещать торговые центры, а без вакцинированных родителей – аквапарки, предприятия общепита, досуговые организации.

«Фактически, все общественные места будут закрыты. С 30 октября на неделю приостанавливается работа кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро и концертных организаций. Дом, двор, дача – оптимальные места, которые покидать не стоит», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, 21 октября губернатор внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Целый ряд ограничений коснулся сферы образования.