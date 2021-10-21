Псковских школьников призвали не воспринимать объявленные выходные как каникулы

Школьников и студентов Псковской области призывают не воспринимать ближайшие две недели как выходные или дополнительные каникулы. Такую рекомендацию дал губернатор Михаил Ведерников в рамках своего видеообращения к жителям региона в инстаграм-аккаунте.
В области с 25 октября временно приостанавливается работа всех учреждений допобразования, спортивных секций и детских игровых комнат.
Дети до 18 лет не смогут без сопровождения родителей посещать торговые центры, а без вакцинированных родителей – аквапарки, предприятия общепита, досуговые организации.
Напомним, 21 октября губернатор внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Целый ряд ограничений коснулся сферы образования.