Общество

Псковский губернатор предупредил пенсионеров о смертельно опасных последствиях коронавируса

Губернатор Псковской области предупредил пожилых людей о высоких шансах тяжелого течения коронавируса и летального исхода. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Псковская область входит в пятерку регионов с наиболее высоким средним возрастом населения. «И, к сожалению, у нас вся эта группа, которая находится в зоне особого риска, вакцинирована всего на треть», - отметил губернатор.



Михаил Ведерников обратился к старшему поколению: «Дорогие наши бабушки и дедушки, именно у вас сейчас наиболее высокие шансы тяжелого течения болезни и даже летального исхода».



Он обратил внимание, что в Москве 86% всех умерших от коронавируса – это пожилые люди. «Поэтому с 25 октября объявляется самоизоляция для всех граждан старше 65 лет, работающих и неработающих, - заявил глава региона. - Исключения те же, что и в прошлом году – поход за продуктами, выгул домашних животных, вынос мусора. Если нужно вызвать врача – вызывайте на дом».



Губернатор призвал пенсионеров вакцинироваться. «Напоминаю, что все работающие старше 65 лет должны быть вакцинированы до 1 ноября – первой дозой, до 1 декабря – второй», - подчеркнул он.

«В сегодняшней ситуации самоизоляция – это единственный способ защитить ваши здоровье и жизнь. Пожалуйста, прислушайтесь, и поберегите себя», - заключил глава Псковской области.

Напомним, в Псковской области усилены ограничения по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. 21 октября губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.