Общество

О возможности введения в Псковской области тотального локдауна заявил губернатор

Псковская область либо справится и преодолеет пик заболеваемости коронавирусом к середине ноября, либо столкнется с необходимостью вводить тотальный локдаун. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников. Он призвал жителей региона максимально ограничить все социальные контакты.

«Друзья, ограничений можно было бы избежать. Во всех муниципалитетах области вакцины достаточно, и она полностью доступна для любого желающего. Ограничения и возможная болезнь – это куда хуже, чем безопасная вакцина. Тем более, что ее эффективность подтверждена практикой и временем», - отметил Михаил Ведерников.

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Губернатор обратился к жителям Псковской области с просьбой использовать предстоящие две недели для того, чтобы защитить свое здоровье. По его словам, это необходимо, чтобы жить в нормальных, привычных условиях.

«Мы с вами уже не первый год вместе противостоим распространению инфекции. Дается это непросто. Но каждую волну благодаря вашему терпению, пониманию и ответственности мы достойно выходили из схватки с заболеванием. Рассчитываю, что так будет и в этот раз. Давайте наберемся терпения. Будем дисциплинированными, в эти две недели переломим ход распространения инфекции и будем постепенно возвращаться к привычной жизни. Берегите себя и будьте здоровы!» - заключил глава региона.