Общество

Часть работников псковских организаций с 25 октября переведут на удаленку

30% сотрудников всех организаций Псковской области с 25 октября переведут на удаленную форму работы. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Наша главная задача – разорвать цепочки заболеваемости и не позволить вирусу свободно распространяться среди населения. Этого мы могли бы добиться более простым и безболезненным путем – благодаря массовой вакцинации. Но ее уровень в регионе по-прежнему остается невысоким», - отметил глава региона.

Поэтому, по его словам, властям «приходится идти более сложным путем». Он также добавил, что перечень исключений приведен в указе о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения – в основном, это медики и работники непрерывных производств.