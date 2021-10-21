Общество

Псковичка предложила новую форму взаимодействия школьников

Ученица Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анастасия Евлампиева предложила новую форму взаимодействия школьников. Идею девятиклассница изложила в своем кейсе, который представила в номинации «Твори добро!» Всероссийского конкурса «Большая перемена» и вышла в финал, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото из личного архива Анастасии Евлампиевой

«Это новый вариант наставничества в формате «ученик-ученик». Мне кажется, что общение со старшими товарищами может дать детям даже больше опыта и знаний, чем контакт с учителями. Мой проект рассчитан на учеников 9-11 классов, которых я предлагаю прикреплять к младшим ребятам, которые учатся в 1-8 классах», - пояснила Анастасия Евлампиева.



Финалистка проекта «Большая перемена» отметила, что идея проекта пришла ей спонтанно: захотелось развить взаимодействие старших и младших классов в школе. При этом администрация школы ее поддержала.

Теперь Анастасию Евлампиеву ожидает финал проекта «Большая перемена», который пройдет в «Артеке» с 27 ноября.