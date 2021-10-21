Общество

Врач спрогнозировал введение в России новых нерабочих дней

Власти будут объявлять новые нерабочие дни, пока не сформируется коллективный иммунитет, написал в Telegram главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, <...> пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Проценко, «без паузы никак нельзя», так как пути только два: либо массово вакцинироваться, либо массово болеть.

«При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом. Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными», — уточнил он.

В четверг Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемиологической обстановкой ввести такую меру раньше.