Общество

Дмитрий Быстров о перспективах и проблемах развития Островского района. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 октября. Гостем студии стал глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как в муниципалитете начался отопительный сезон, насколько коммунальные службы района готовы к зиме, каковы итоги проведенных в этом году работ по благоустройству территорий. Особое внимание в ходе разговора уделили «проблемной зоне» Островского района — военному городку Остров-3.

Дмитрий Быстров также рассказал о работе ТОСов, о реализации программы газификации и ситуации по коронавирусу на территории района.