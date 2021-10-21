Общество

Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще пять человек

Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще пять человек. С начала пандемии от инфекции в регионе скончались 874 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Псковской области выявили 274 новых случая заражения коронавирусом, за все время COVID-19 подтвердили у 55 476 человек. Избавились от коронавирусной инфекции 284 пациента (всего – 46 907).

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Напомним, в Псковской области усилили антиковидные ограничения. Губернатор внес соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.